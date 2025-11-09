Numërohet 100% i rezultateve në Vushtrri, Ferit Idrizi siguron mandatin e dytë
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare, të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Komunën e Vushtrrisë.
Në këtë komunë, i pari ka dal Ferit Idrizi i PDK-së i cili ka marrë 54,27% të votave duke siguruar mandatin e dytë në udhëheqje të kësaj komune.
Sylejman Meholli i VV-së ka marrë 45,73% të votave. /Lajmi.net/