Numërohet 100% i rezultateve në Vushtrri, Ferit Idrizi siguron mandatin e dytë

Lajme

09/11/2025 21:08

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare, të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Komunën e Vushtrrisë.

Në këtë komunë, i pari ka dal Ferit Idrizi i PDK-së i cili ka marrë 54,27% të votave duke siguruar mandatin e dytë në udhëheqje të kësaj komune.

Sylejman Meholli i VV-së ka marrë 45,73% të votave. /Lajmi.net/

