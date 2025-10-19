Numërohen votat për kuvendin komunal në Prishtinë- Këta janë 10 më të votuarit nga secila parti
Ka përfunduar numërimi i votave për Asamble Komunale në Prishtinë.
LDK-ja renditet e para me 29.19%, në vend të dytë renditet PDK-ja me 22.55%.
E treta është VV me 21.64% dhe në vend të katërt AAK me 10.04%.
10 Kandidatët më të votuar të LDK-së:
1. Përparim Rama 28,740 vota
2. Bujar Gashi 1,304 vota
3. Bekim Gashi 1,187 vota
4. Milazim Vitija 1,166 vota
5. Fadil Aliu me 936 vota
6. Egzon Pacolli 920 vota
7. Sokol Havolli 902 vota
8. Dasmor Durmishi 848 vota
9. Etnik Mustafa 700 vota
10. Shefqet Osmani 698 vota
Partia Demokratike e Kosovës:
1. Uran Ismaili 22,198 vota
2. Agron Canolli me 1,112 vota
3. Leutrim Retkoceri 882 vota
4. Ilirik Musliu 857 vota dhe
5. Besianë Musmurati 846 vota
6. Yll Muriqi 828 vota
7. Granit Geci 716 vota
8. Plator Gërdovci 660 vota
9. Florian Beka 659 vota
10. Trim Syla 585 vota
Lëvizja Vetëvendosje:
1. Mrika Limani Myrtaj 21, 302 vota
2. Gëzim Sveçla me 1, 534 vota
3. Jeta Bujari me 1,175 vota,
4. Berita Abazi Muhadri me 782 vota
5. Egzon Azemi 716 vota
6. Feim Osmani 673 vota
7. Nora Kelmendi 652 vota
8. Besart Krasniqi 552 vota
9. Nexhmije Gjema 479 vota
10. Lumnije Mikullovci 452 vota
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës:
1. Bekë Berisha 9,886 vota
2. Kreshnik Smajlaj 773 vota
3. Endrit Gashi 681 vota
4. Yll Bogaj 628 vota
5. Behar Gashi 488 vota
6. Kushtrim Mushica 454 vota
7. Burhan Pajaziti 443 vota
8. Argjir Rexha 373 vota
9. Fadil Arifi 359 vota
10. Arsim Binaku 344 vota