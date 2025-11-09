Numërohen mbi 93% të vendvotimeve në Mitrovicë, Faton Peci shumë afër fitores

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet pas numërimit të 93,33% të vendvotimeve në Mitrovicë. Bazuar nga këto rezultate, Faton Peci i VV0së ka marrë 53,63% të votave apo gjithsej 16 mijë e 553 vota, ndërsa Arian Tahiri i PDK ka marrë 46,37% të votave apo 13 mijë e 313 vota. Faton Peci është shumë…

09/11/2025 20:43

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet pas numërimit të 93,33% të vendvotimeve në Mitrovicë.

Bazuar nga këto rezultate, Faton Peci i VV0së ka marrë 53,63% të votave apo gjithsej 16 mijë e 553 vota, ndërsa Arian Tahiri i PDK ka marrë 46,37% të votave apo 13 mijë e 313 vota.

Faton Peci është shumë afër fitores në Mitrovicë. /Lajmi.net/

