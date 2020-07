Deri më tani, koalicioni “Mundemi” i udhëhequr nga LSDM-ja prin me 36.13 për qind.

VMRO-DPMNE me 34.65 për qind, BDI me 11.57 për qind, dhe koalicioni ASH- Alternativa me 8.79 për qind.

Partia e Majta ka 3,96 për qind, PDSH 1.48 për qind dhe Integra 1.33 për qind.