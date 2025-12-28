Numërohen mbi 61% të votave, VV kalon 50%-shin
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon të përditësoj rezultatet e dala nga zgjedhjet e sotme.
Deri tani janë numëruar 61,63% të vendvotimeve, apo 1 mijë e 576 nga 2 mijë e 557 vendvotime, shkruan lajmi.net.
Bazuar në këto vota të numëruara, këto janë rezultatet:
LVV: 50,24%
PDK: 20%
LDK: 14,16%
AAK: 6,57%
Lista Serbe: 3,10%
Nisma Socialdemokrate: 1,56%