Numërohen mbi 50% e votave të personave me nevoja të veçanta, kush po prin
Rreth 55 përqind e votave të personave me nevoja të veçanta, janë numëruar deri tash. KQZ ka procesuar rezultatet nga 20 vendvotime, prej 37 sa janë gjithsej.
VV deri tash ka marrë 36.63% të votave, pasuar nga PDK me 22.33%, LDK 11.50% dhe AAK 10.56.
Por, cilët janë kandidatët më të votuar nëpër parti?
VV:
1.ALBIN KURTI – 206 Vota
2. GLAUK KONJUFCA – 147 Vota
3.DONIKA GËRVALLA- SCHËARZ – 91 Vota
4.ALBULENA HAXHIU – 82 Vota
5. XHELAL SVEÇLA – 78 Vota
PDK:
1.BEDRI HAMZA – 131 Vota
2.URAN ISMAILI – 49 Vota
3.XHAVIT HALITI – 48 Vota
4. VLORA ÇITAKU – 44 Vota
5. PËRPARIM GRUDA – 44 Vota
LDK:
1.LUMIR ABDIXHIKU – 59 Vota
2. KUJTIM SHALA – 35 Vota
3.HYKMETE BAJRAMI – 32 Vota
4. DOARSA KICA XHELILI – 25 Vota
5.ANTON QUNI – 25 Vota
AAK:
1.RAMUSH HARADINAJ – 66 Vota
2.BEKË BERISHA – 33 Vota
3.BESNIK TAHIRI – 32 Vota
4. DAUT HARADINAJ – 32 Vota
5.PAL LEKAJ – 22 Vota.
Numërimi i këtyre votave pritet të përfundojë sonte.