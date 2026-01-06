Numërohen mbi 50% e votave të personave me nevoja të veçanta, kush po prin

06/01/2026 19:53

Rreth 55 përqind e votave të personave me nevoja të veçanta, janë numëruar deri tash. KQZ ka procesuar rezultatet nga 20 vendvotime, prej 37 sa janë gjithsej.

VV deri tash ka marrë 36.63% të votave, pasuar nga PDK me 22.33%, LDK 11.50% dhe AAK 10.56.

Por, cilët janë kandidatët më të votuar nëpër parti?

VV:
1.ALBIN KURTI – 206 Vota

2. GLAUK KONJUFCA – 147 Vota

3.DONIKA GËRVALLA- SCHËARZ – 91 Vota

4.ALBULENA HAXHIU – 82 Vota

5. XHELAL SVEÇLA – 78 Vota

PDK:
1.BEDRI HAMZA – 131 Vota

2.URAN ISMAILI – 49 Vota

3.XHAVIT HALITI – 48 Vota

4. VLORA ÇITAKU – 44 Vota

5. PËRPARIM GRUDA – 44 Vota

LDK:
1.LUMIR ABDIXHIKU – 59 Vota

2. KUJTIM SHALA – 35 Vota

3.HYKMETE BAJRAMI – 32 Vota

4. DOARSA KICA XHELILI – 25 Vota

5.ANTON QUNI – 25 Vota

AAK:
1.RAMUSH HARADINAJ – 66 Vota

2.BEKË BERISHA – 33 Vota

3.BESNIK TAHIRI – 32 Vota

4. DAUT HARADINAJ – 32 Vota

5.PAL LEKAJ – 22 Vota.

Numërimi i këtyre votave pritet të përfundojë sonte.

