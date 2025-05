Numërohen mbi 50% e votave, PS kryeson me 52.8%, PD 33.9% Kur janë numëruar mbi 2400 kuti nga 5225 Qendra Votimi në të gjithë vendin, Partia Socialiste kryeson me 52.5%. Socialistët kanë siguruar deri tani rreth 290 mijë vota. Koalicioni PD-ASHM ka 34.4% ose rreth 190 mijë vota në të gjithë vendin, njofton balkanweb. Forcë e tretë politike renditet PSD me 4% të votave. Socialdemokratët e…