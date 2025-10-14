Numërohen mbi 20% e votave për asamble në Ferizaj – këta janë tre më të votuarit nga çdo parti
Në Komunën e Ferizajt është numëruar mbi 20 për qind e vendvotimeve për Kuvendin Komunal, dhe tashmë janë publikuar emrat e tre kandidatëve më të votuar nga secili subjekt politik.
Sipas rezultateve preliminare, në krye të listës qëndron Agim Aliu i PDK-së, i cili deri më tani ka marrë 3,710 vota, ndjekur nga Fatbardha Reka e VV-së me 1,929 vota dhe Visar Azemi i LDK-së me 1,559 vota.
Ndërkohë në garën për kryetar të komunës tash fituesi dihet, është Agim Aliu i PDK-së, i cili ka fituar pa balotazh, transemton lajmi.net/
Këta janë tre më të votuarit nga partitë:
PDK
Agim Aliu – 3,710 vota
Burim Bajrami – 552 vota
Ejup Delolli – 199 vota
VV
Fatbardha Reka – 1,929 vota
Xhevat Sallahi – 235 vota
Brahim Osmani – 182 vota
LDK
Visar Azemi – 1,559 vota
Driton Sinani – 125 vota
Astrit Grainca – 106 vota
AAK
Xhavit Zariqi – 873 vota
Alberton Sahiti – 204 vota
Izet Rushiti – 161 vota
Ne Mundemi
Balton Derguti – 552 vota
Denis Rashiti – 69 vota
Fisnik Nazifi – 45 vota
NISMA
Nehat Mustafa – 109 vota
Besarta Shabani – 28 vota
Blerona Gashi – 19 vota
Procesi i numërimit është ende në vazhdim dhe rezultatet mund të ndryshojnë. Këto janë të dhëna preliminare, të cilat do të përditësohen me përfundimin e numërimit në të gjitha vendvotimet të Komunës së Ferizajt.
Në këtë LINK mund t’i shikoni live votat e procesuara nga KQZ. /lajmi.net/