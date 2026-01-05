Numërohen mbi 20% e votave me kusht, LVV vazhdon kryesimin
Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të jetë partia e parë edhe pas numërimit të mbi 20% të votave me kusht.
Kjo parti ka 740 vota apo 48.30%, pas saj është PDK me 287 vota apo 18.73%. LDK është e treta me 206 vota apo 13.45%, kurse AAK ka 181 vota apo 11.81%.
Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 72.20 për qind të votave me postë apo 19.344 vota, ndërsa 86.74% të atyre nga përfaqësitë diplomatike.
Nga rezultate e përmbledhura, LVV ka 50.67% të votave, PDK 20.42%, LDK 13.34% dhe AAK 5.53%.