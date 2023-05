Numërohen 50 përqind e kutive në Greqi: Mitsotakis kryeson me 41% të votave, Tsipras 20%

Partia Demokracia e Re dominon bindshëm ndërsa janë numëruar rreth 50 përqind e kutive të votimit.

Partia e kryeministrit aktual grek Kyriakos Mitsotakis ka siguruar deri më tani 41% të votave, një përqindje që është më shumë se dyfishi i SYRIZA-s, parti e cila deri më tani ka arritur 27.05% të votave.

Forca e tretë është PASOK/Lëvizja Ndryshim me 12,5%, e ndjekur nga KKE me 7,5% dhe Zgjidhja Helenike me 5.3%.

Siç duket nga vlerësimi i rezultateve, partia Demokracia e Re mbledh 145 mandate, SYRIZA ka siguruar 71, PASOK 44, KKE 24 dhe Zgjidhja Helenike me 16 mandate.

Rezultatet e para sipas Exit Polleve:

Demokracia e Re nga 37,5% – 41,5%

Syriza nga 23,5% -27,5%

Pasok Lëvizja për Ndryshim 11,5% -12,5%

ΚΚΕ 6,5% – 7,5%

Zgjidhja Greke 4,3% – 5,3%

MeRA 25 2,5% – 3,5%

Lundrimi i Lirisë 2,5%-3,5%

Fitorja 2,5% – 3,5%