Numërohen 100% të votave me kusht, këto janë rezultatet Janë numëruar të gjitha votat me kusht, dhe rezultatet janë përditësuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga 100% të votave të numëruara, prin Lëvizja Vetëvendosje me 44.25% apo 5.214 vota. Pastaj është Partia Demokratike e Kosovës (PDK), që ka 20.17%, apo 2.377 vota. Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka 13.64% apo 1.607…