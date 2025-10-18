Numërohen 100% e votave të mërgatës në Shtime

Në komunën e Shtimes janë numëruar 100 për qind e votave të diasporës. Nga ky numërim, sipas të dhënave të publikuara nga KQZ, kryetari aktual i Shtimes, Qemajl Aliu prin me 51.63% të votave, e cili pasohet nga Përparim Ramusa i PDK-së, i cili ka grumbulluar plot 35.15% të votave. Aliu prin edhe në rezultatet…

Lajme

18/10/2025 15:32

Në komunën e Shtimes janë numëruar 100 për qind e votave të diasporës.

Nga ky numërim, sipas të dhënave të publikuara nga KQZ, kryetari aktual i Shtimes, Qemajl Aliu prin me 51.63% të votave, e cili pasohet nga Përparim Ramusa i PDK-së, i cili ka grumbulluar plot 35.15% të votave.

Aliu prin edhe në rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, me 50.47%.

I dyti radhitet Ramusa me 37.13% të votave të grumbulluara.

