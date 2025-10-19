Numërimi i votave në Gjilan drejt fundit, Alban Hyseni falënderon qytetarët për mbështetjen
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatin e numërimit të 139 nga 146 vendvotime në Komunën e Gjilanit. Bazuar në këto rezultate, Alban Hyseni i VV-së prin i pari me 49.82% të votave, ndërkaq pritet edhe numërimi i vendvotimeve të fundit për t’u parë nëse në këtë Komunë do të ketë balotazh. Në lidhje me…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatin e numërimit të 139 nga 146 vendvotime në Komunën e Gjilanit.
Bazuar në këto rezultate, Alban Hyseni i VV-së prin i pari me 49.82% të votave, ndërkaq pritet edhe numërimi i vendvotimeve të fundit për t’u parë nëse në këtë Komunë do të ketë balotazh.
Në lidhje me këtë rezultat, ka reaguar Hyseni përmes një postimi në Facebook.
“Përkrahja e madhe nga qytetarët e vendit tim dhe mërgata që na ka votuar përmes postës, dhe duke ardhur në Kosovë ditën e zgjedhjeve, është nder e përgjegjësi e madhe për mua dhe Lëvizjen”, ka shkruar Hyseni.
Ai ka thënë se punë të mëdha i presin.
“Punë të mëdha na presin, andaj mobilizimi ynë është fuqia e madhe që ka triumfuar në secilën garë, e me të njëjtin intensitet do të vazhdojmë edhe më tutje BASHKË me secilin prej jush”, vijon ai. /Lajmi.net/