Numërimi i votave në Ferizaj- Agim Aliu padiskutim drejt fitore

Komisioni Qendror Zgjedhor është duke vazhduar publikimin e rezultateve të para në bazë të numërimit të votave në 38 komuna. Tanimë në Komunën e Ferizajt janë numëruar një shumicë e votave. Sipas këtyre numërimeve, del që Agim Aliu i PDK-së ka fituar bindshëm në këtë komunë. Agim Aliu mori deri tani 56.42% të votave, kurse…

12/10/2025 21:49

Komisioni Qendror Zgjedhor është duke vazhduar publikimin e rezultateve të para në bazë të numërimit të votave në 38 komuna.

Tanimë në Komunën e Ferizajt janë numëruar një shumicë e votave.

Sipas këtyre numërimeve, del që Agim Aliu i PDK-së ka fituar bindshëm në këtë komunë.

Agim Aliu mori deri tani 56.42% të votave, kurse kandidati i VV-së Enver Haliti mori 28.78%.

Numërimi i votave është duke vazhduar kurse deri tani janë numëruar 25.60% e tyre./Lajmi.net/

