Numërimi i votave në Ferizaj- Agim Aliu padiskutim drejt fitore
Komisioni Qendror Zgjedhor është duke vazhduar publikimin e rezultateve të para në bazë të numërimit të votave në 38 komuna. Tanimë në Komunën e Ferizajt janë numëruar një shumicë e votave. Sipas këtyre numërimeve, del që Agim Aliu i PDK-së ka fituar bindshëm në këtë komunë. Agim Aliu mori deri tani 56.42% të votave, kurse…
Lajme
Komisioni Qendror Zgjedhor është duke vazhduar publikimin e rezultateve të para në bazë të numërimit të votave në 38 komuna.
Tanimë në Komunën e Ferizajt janë numëruar një shumicë e votave.
Sipas këtyre numërimeve, del që Agim Aliu i PDK-së ka fituar bindshëm në këtë komunë.
Agim Aliu mori deri tani 56.42% të votave, kurse kandidati i VV-së Enver Haliti mori 28.78%.
Numërimi i votave është duke vazhduar kurse deri tani janë numëruar 25.60% e tyre./Lajmi.net/