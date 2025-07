Numër i vogël i inspektorëve – Ministria e Arsimit paralajmëron kontrolle në institucionet parashkollore private dhe publiko-private Edhe pse do të duhej që t’u bëhej zgjidhje e kopshtet të ishin sa më tepër publike- në Kosovë shumë prej prindërve fëmijët duhet t’i dërgojnë në kopshte private. Por jo vetëm kaq. Nga Ministria e Arsimit del se problem kanë edhe me inspektorët – me numrin e vogël të tyre. Sikurse në shumë institucione…