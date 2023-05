Nuk zgjati as tre muaj lidhja jashtë, Getinjo flet për ndarjen nga Vivi: U dashurova 100% por këto gjëra ndodhin

Getinjo dhe Vivien kishin krijuar lidhjen e tyre brenda shtëpisë së “Big Brother VIP Kosova”.

Vivien u eliminua nga ky format në fillimin e shkurtit, teksa pas daljes vazhduan lidhjen e tyre, shhkruan lajmi.net.

Por kjo lidhje nuk mbijetoi as tre muaj jashtë këtij formati.

Vivi e konfirmoi së fundi ndarjen e tyre, teksa një konfirmim e bëri edhe reperi, Getinjo.

Konfirmimin ai e bëri në profilin e tij në ‘Instagram’.

Reperi tha se gjithmonë ka preferuar ta mbaj larg syrit të publikut jetën e tij private, por këtë herë ndodhi dhe po mundohet ta menaxhojë.

“Siç e keni parë këto ditë kam bërë disa lëvizje në Instagram, kam fshirë foto, postimet dhe kam ndërruar foton e profilit dhe pash që u bë e madhe kjo, njerëz Geti ka hallet e veta, këto lëvizje nuk kanë të bëjnë me ngjarjet e fundit me jetën time private, nuk e përziejë lidhje me show, nuk kam bërë kurrë diçka publike në rrjete sociale, por u lidha, u kënaqa, u dashurova 100%, por i kam disa halle në kokën time që i di veç unë, por këto gjëra ndodhin në të gjithë botën, iu kisha thënë të mos na mundoni me pyetje, intervista, këto ndodhin në jetën normale. Unë jam në rregull, vetëm pata pak paranojë, pak panik se nuk kam patur këso muhabeti në rrjetet sociale, e kam urryer që pjesën e dashurisë me e bë publike, por nuk kemi çfarë të bëjmë”, u shpreh reperi./Lajmi.net/