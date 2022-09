Nuk zgjat festa e Arsenal, Rashford rikthen epërsinë e United

Marcus Rashford ka rikthyer epërsinë e Manchester United.

Pak minuta pas golit të Bukayo Saka, United ka reaguar përsëri, kësaj radhe me anë të sulmuesit anglez, Marcus Rashford, përcjell lajmi.net.

Rashford mori një pasim brilant nga Bruno Fernandes dhe doli i vetëm përballë Ramsdale.

Rashford arriti të mposhte portierin angleze, për të rikthyer United në avantazh, me rezultatin 2:1. /Lajmi.net/

GOAL Man Utd 2-1 Arsenal (66 mins)

Old Trafford erupts as Man Utd retake the lead. Bruno Fernandes bends a delightful pass in behind the Arsenal defence, and Marcus Rashford makes no mistake#MUNARS

pic.twitter.com/y48YLtlc9k

— DEAN FOOTBALL⚽ (@DEANFOOTBALL1) September 4, 2022