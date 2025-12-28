Nuk votoi asnjëherë, 71 vjeçari nga Istogu votoi sot për herë të parë
Një 71-vjeçar nga fshati Vrellë i komunës së Istogut ka votuar për herë të parë. 71-vjeçari për Dukagjinin bëri të ditur se ka jetuar jashtë vendit dhe kjo ka bërë që ai të mos ketë mundësi që të ushtrojë të drejtën e tij të votës. Ai bëri të ditur se pret nga zgjedhjet më të…
Lajme
Një 71-vjeçar nga fshati Vrellë i komunës së Istogut ka votuar për herë të parë.
71-vjeçari për Dukagjinin bëri të ditur se ka jetuar jashtë vendit dhe kjo ka bërë që ai të mos ketë mundësi që të ushtrojë të drejtën e tij të votës.
Ai bëri të ditur se pret nga zgjedhjet më të mirën për qytetarët.