“Nuk ulem në tavolinë pa u kthyer të pagjeturit”, Kurti tash drejton gishtin kah Serbia: Po refuzon t’i hapë arkivat

Kosova i ka 1 mijë e 617 të zhdukur më forcë gjatë luftës së fundit.

Kurti ka thënë se Serbia po refuzon ti hapë arkivat, duke e mohuar përgjegjësinë.

”Në ditën ndërkombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë, kujtojmë 1617 personat e zhdukur me forcë gjatë luftës së Kosovës. Mungesa e tyre ende rëndon shumë, pasi Serbia vazhdon të mohojë përgjegjësinë dhe refuzon të hapë arkivat dhe të zbulojë vendndodhjet e varrezave masive”, ka shkruar Kurti.

On the Int’l Day of the Victims of Enforced Disappearances, we remember the 1,617 forcibly disappeared persons during the Kosova war. Their absence still weighs heavily, as Serbia continues to deny responsibility, and refuses to open archives and reveal mass grave locations.

— Albin Kurti (@albinkurti) August 30, 2023