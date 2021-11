Nuk u vaksinua, babai i Djokovic lë të kuptohet se djali i tij mund të mos luajë në Australian Open 2022

Srdjan Djokovic pretendoi të dielën se kishte një element ‘shantazhi’ në numrin 1 të botës që duhej të tregonte nëse ai ishte vaksinuar apo jo.

“Në këto shantazhe dhe kushte, ai ndoshta nuk do të luajë”, tha Srdjan për ‘TV Prava’. “Unë nuk do ta bëja këtë, dhe ai është djali im, kështu që ju e kuptoni vetë nëse ai do të luajë apo jo.”

Vetë Novak ka qenë me vendosmëri jo i përkushtuar dhe babai i tij ka një histori komentesh të hapura që ndonjëherë nuk realizohet.

Kreu i Australian Open, Craig Tiley ka këmbëngulur se turneu po zhvillohet siç ishte planifikuar, pavarësisht situatës që po evoluon me shpejtësi rreth variantit Omicron.

Më herët gjatë javës, drejtori i turneut tha se pret që deri në 95 për qind e lojtarëve profesionistë do të vaksinohen kundër Covid-19 në kohën e Grand Slam në janar, por nuk është i sigurt nëse Djokovic do të jetë në mesin e tyre.

“Sot më shumë se 85 për qind janë (të vaksinuar),” tha Tiley për lojtarët profesionistë në radiostacionin lokal SEN të enjten.

“Dhe ne marrim shumë merita për këtë, sepse vendosim një kërkesë për vaksinim.

“Ne mendojmë se deri në janar do të jetë 90-95 për qind i vaksinuar sepse nëse nuk jeni, nuk mund të luani.”

Autoritetet shëndetësore të Melburnit raportohet se po shqyrtojnë rivendosjen e një karantine 14-ditore për udhëtarët jashtë shtetit, gjë që mund të prishë rëndë planet.

Djokovic ka refuzuar të zbulojë statusin e tij, duke thënë se kjo është një çështje e zgjedhjes personale dhe nuk ishte i përkushtuar për mbrojtjen e titullit të tij në Australian Open kur u pyet për të në finalet e ATP.

“Liria e zgjedhjes është thelbësore për të gjithë, pavarësisht nëse jam unë apo dikush tjetër”, tha Djokovic.

“Nuk ka rëndësi nëse është vaksinimi apo ndonjë gjë tjetër në jetë. Ju duhet të keni lirinë për të zgjedhur. Në këtë rast të veçantë, çfarë doni të vendosni në trupin tuaj.’

Tiley shtoi të enjten: “Novak ka fituar nëntë Australian Open, jam i sigurt se ai dëshiron të arrijë në 10.

“Ai është në 20 tituj Grand Slam siç është Rafa Nadal, i cili po vjen dhe Roger Federer.

“Njëri prej tyre do të kalojë tjetrin dhe nuk mendoj se Novak do të donte t’ia linte këtë… dikujt tjetër”, ka thënë drejtori i Australian Open. /Lajmi.net/