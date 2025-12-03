Nuk u përfshi në listën e LDK-së për deputet, reagon Agim Veliu me një foto ku shihet duke shtërnguar duart me Rugovën
Lajme
Agim Veliu, ish-ministri dhe figura e njohur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe kësaj radhe nuk është përfshirë në listën e kandidatëve të LDK-së për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit.
Pas vendimit të partisë, Veliu ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku ka publikuar një fotografi së bashku me ish-presidentin Ibrahim Rugova, raporton lajmi.net
Ai ka thënë se kur ideali është më i madh se çdo pengesë, çdo shtrëngim duarsh bëhet pjesë e historisë.