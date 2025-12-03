Nuk u përfshi në listën e LDK-së për deputet, reagon Agim Veliu me një foto ku shihet duke shtërnguar duart me Rugovën

Agim Veliu, ish-ministri dhe figura e njohur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe kësaj radhe nuk është përfshirë në listën e kandidatëve të LDK-së për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Pas vendimit të partisë, Veliu ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku ka publikuar një fotografi së bashku me ish-presidentin Ibrahim Rugova, raporton…

03/12/2025 22:35

Agim Veliu, ish-ministri dhe figura e njohur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe kësaj radhe nuk është përfshirë në listën e kandidatëve të LDK-së për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit.

Pas vendimit të partisë, Veliu ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku ka publikuar një fotografi së bashku me ish-presidentin Ibrahim Rugova, raporton lajmi.net

Ai ka thënë se kur ideali është më i madh se çdo pengesë, çdo shtrëngim duarsh bëhet pjesë e historisë.

“Kur ideali është më i madh se pengesat, çdo shtrëngim duarsh bëhet kapitull historie. Mosdorëzimi është forca që lidh gjeneratat: respekt për të kaluarën, vendosmëri për të ardhmen”, shkroi Veliu në Facebook./Lajmi.net/

