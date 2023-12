Nuk tërhiqet Putin, thotë se do të kandidojë sërish për president të Rusisë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale Zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi pritet të mbahet më 17 mars 2024. E presidenti i tanishëm, Vladimir Putin ka njoftuar se do të kandidojë edhe për një mandat në zgjedhjet presidenciale të Rusisë Një mandat i ri do ta mbante atë në pushtet të paktën deri në vitin 2030. Putinit iu dorëzua mandati i…