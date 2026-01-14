Nuk punojnë semaforat te Menza e Studentëve, kaos në kryeqytet
Kolona të gjata shpesh shkaktohen në kryeqytet, e sidomos gjatë orëve kur qytetarët e kryeqytetit shkojnë ose kthehen nga puna. Kolona të tilla janë parë edhe sot, në rrugën “Eqrem Qabej” në kryeqytet, saktësisht rrugën nga Katedralja “Nënë Tereza”, drejt Menzës së Studentëve. Krejt kjo kolonë është shkaktuar, pasi aktualisht semaforët në këtë rrugë janë…
Lajme
Kolona të gjata shpesh shkaktohen në kryeqytet, e sidomos gjatë orëve kur qytetarët e kryeqytetit shkojnë ose kthehen nga puna.
Kolona të tilla janë parë edhe sot, në rrugën “Eqrem Qabej” në kryeqytet, saktësisht rrugën nga Katedralja “Nënë Tereza”, drejt Menzës së Studentëve.
Krejt kjo kolonë është shkaktuar, pasi aktualisht semaforët në këtë rrugë janë jashtë funksionit.
Tanimë, ky udhëkryq është i bllokuar nga numri i madh i veturave, ndërkaq sapo ka dal edhe Policia e Kosovës për të ndihmuar qarkullimin.
Fotografi: