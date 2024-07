“Nuk punojmë pa paga” – Pse Trepça po përballet sërish me vështirësi financiare? Që 22 ditë, punëtorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Mitrovicë e kanë ndërprerë punën. Pa pagën e muajit qershordhe pa shujtat ditore që nga fillimi i korrikut, përfaqësuesit e minatorëve të Trepçës thonë se kombinati po përballet me keqmenaxhim dhe mungesë të investimeve. Lidhur me situatën e krijuar, më 31 korrik, sindikata e punëtorëve të Trepçës,…