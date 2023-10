Nuk pritet rritje e numrit të trupave amerikane në Kosovë, e thonë nga Shtëpia e Bardhë John Kirby, Koordinator për Komunikimet Strategjike në Këshillin e Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë ka thënë se numri i trupave amerikane në Kosovë nuk do të ndryshojë, ose nuk do të ketë trupë shtesë të ShBA-së. Në një konferencë për media, ai ka theksuar se kanë parë trupat serbe në kufirin me Kosovën, por…