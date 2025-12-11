“Nuk ndihem e refuzuar” – Sasa nervozohet kur pyetet për Kushtrimin
Banorja e Big Brother VIP Kosova, Sasa Hoda sonte në “Darkën e të Nominuarve” është pyetur për raportin me Kushtrimin.
Ajo ka reaguar paksa e nervozuar, duke thënë se nuk ndihet e refuzuar nga ai.
“Si pikë e parë unë nuk ndihem e refuzuar, si pikë e dytë kjo pyetje shkon për Kushtrimin, jo për mua. Kaq”, është shprehur Sasa.