“Nuk ndihem e refuzuar” – Sasa nervozohet kur pyetet për Kushtrimin

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Sasa Hoda sonte në “Darkën e të Nominuarve” është pyetur për raportin me Kushtrimin. Ajo ka reaguar paksa e nervozuar, duke thënë se nuk ndihet e refuzuar nga ai. “Si pikë e parë unë nuk ndihem e refuzuar, si pikë e dytë kjo pyetje shkon për Kushtrimin, jo për…

11/12/2025 22:30

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Sasa Hoda sonte në “Darkën e të Nominuarve” është pyetur për raportin me Kushtrimin.

Ajo ka reaguar paksa e nervozuar, duke thënë se nuk ndihet e refuzuar nga ai.

“Si pikë e parë unë nuk ndihem e refuzuar, si pikë e dytë kjo pyetje shkon për Kushtrimin, jo për mua. Kaq”, është shprehur Sasa.

