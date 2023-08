​Nuk ndalen arabët, tani kërkojnë të luajnë në Ligën e Kampionëve

Pas investimeve marramendëse të bëra nga klubet arabe duke sjellë disa nga lojtarët më të mëdhenj nga klubet evropiane, Liga Pro e Arabisë Saudite ka nisur punën për të arritur një tjetër objektiv të madh. Ata synojnë që tani me klubet e tyre të marrin pjesë në kompeticionin më të mirë për klube në Evropë, Ligën e Kampionëve.

Siç raportohet “Corriere dello Sport”, sauditët tashmë kanë dy gara ndërkombëtare shumë prestigjioze si Kupa Arabe e cila zhvillohet në verë (e fituar disa ditë më parë nga Al-Nassr i Ronaldos) dhe Liga tradicionale e Kampionëve d’Asia. por sheikët tani po synojnë edhe konkurrencën më të lartë të kontinentit të vjetër.

Ideja do të ishte formulimi i një kërkese shumë specifike drejtuar UEFA-s: të për të hyrë në formulën e re të turneut në sezonin 2024/25, kur formati i kompeticionit do të revolucionarizohet dhe do të kalojë në 36 ekipe, përcjellë KosovaPress.

Kjo do t’u mundësonte klubeve të tilla si Al-Ittihad dhe Al-Ahli i Jeddah ose Al-Nassr dhe Al-Hilal i Riad të fitojnë edhe më shumë prestigj ndërkombëtar, të konkurrojnë me klubet më të mira të kontinentit të vjetër.

Nëse ky skenar realizohet, atëherë në këtë garë do të shihnim rikthimin e disa emrave që i kanë dhënë zjarr këtij kompeticioni, si Ronaldo e Benzema.