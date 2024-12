“Nuk mund ta parandaluam sulmin, sepse ushtria nuk mund të shkoj në veri”, Miftaraj: Kryeministër që e mashtron qytetarin hapur

Ndaj kësaj deklarate ka reaguar drejtori i IKD-së, Ehat Miftaraj i cili ka thënë se ky është “mashtrim i kryeministrit”, shkruan lajmi.net.

Sipas Miftarajt, është ofendim për publikun dhe marre që të dal një kryeministër dhe ta gënjej e mashtroj qytetarin kështu.