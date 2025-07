“Nuk më intereson çfarë thotë Iliri”, përplasja Meta-Kryemadhi: Kur të komandon halli bëhesh “Zeqine” e SPAK-ut

Përplasja publike mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit ka marrë përmasa të reja, pasi ish-presidenti, nga qelia ku ndodhet në arrest, ka reaguar ndaj deklaratave të deputetes së Partisë së Lirisë.

Pas daljes nga ambientet e Prokurorisë së Posaçme, Kryemadhi u shpreh prerë: “Nuk më intereson se çfarë thotë Ilir Meta”, deklaratë që nuk kaloi pa përgjigje nga kreu i Partisë së Lirisë.

Nga burgu, Meta ka zgjedhur fjalë të forta për ish-bashkëshorten dhe ish-aleaten e tij politike, duke e quajtur “Zeqine e SPAK-ut”, një term denigrues që sipas tij lidhet me bashkëpunimin e saj të mundshëm me Prokurorinë e Posaçme.

𝐍𝐣𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐣𝐢𝐠𝐣𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 “𝐙𝐞𝐪𝐢𝐧𝐞𝐧𝐞̈” 𝐞 𝐒𝐏𝐀𝐊-𝐮𝐭:

Në respekt dhe përkujdesje të tre fëmijëve të mi u kisha thënë pas zgjedhjeve, që nëna e tyre të mos e përmendte më emrin tim në publik se nuk doja të merresha më me të.

Por kur të komandon halli bëhesh “Zeqine” e SPAK-ut.

Ilir Meta dhe Tedi Blushi, jo vetëm që nuk përsërisin akuzat e Altin Dumanit, por vetëm kanë çmontuar publikisht shpifjet kriminale të orkestruara nga Altin Dumani se gjoja ishin gjetur dy prova të reja, pra dy karta banakre të reja, që sipas tyre ishin të përdorur edhe nga Ilir Meta, apo edhe ai ishte në dijeni.

Ilir Meta dhe Tedi Blushi iu janë përgjigjur këtyre shpifjeve monstruese që filluan me rrëmbimin tim monstruoz, me hetimin monstruoz dhe me izolimin tejet monstruoz, që nuk ka lidhje me asnjë fakt dhe provë penale për Ilir Metën.

Përkundrazi. faktet dhe provat janë fshehur deri tani për të mbuluar personat që kanë shkelur ligjet apo që kanë patur dijeni për shkeljet e ligjeve apo që janë vërtetuar si dëshmitarë të rremë, që dihet publikisht që ishin në listat e kandidatëve për deputet të “Rilindjes” dhe kanë punuar për “Rilindjen” me material shtrëngues.

Sigurisht edhe unë nuk dua t’i besoj, që ato që ka shkruar Altin Dumani për kartat e saj bankare dhe të Adrian Shatkut janë të vërteta, por ata i shkruajnë për të justifikuar izolimin kriminal të Ilir Metës si lider i Partisë së Lirisë.

Se po të ishin të vërteta, sigurisht që SPAK nuk do i jepte leje “Zeqinesë” të shkonte të SHBA në janar të këtij viti, ku jeton Adrian Shatku dhe janë kompanitë e lobimit që ia ka sjellë në Shqipëri, të cilat po i heton SPAK prej 3 vitesh.