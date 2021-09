Nuk kishte vend në ekipin e Mourinhos, Nzonzi nesër transferohet në Katar

Mesfushori i Romës, Nzonzi së shpejti do bëhet me skuadër të re.

Negociatat mes Nzonzit dhe klubit të Katarit, Al Rayyan tashmë janë mbyllur dhe mesfushori do kalojë në skuadrën e re pas disa orëve, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Gianluca di Marzio njofton se zyrtarizimi do ndodh nesër.

Francezi do nënshkruajë kontratë dyvjeçare me vlerë 3 milionë euro për sezon plus bonuse dhe udhëtimet e përfshira.

Roma ndërkohë nuk fiton asgjë, por shpëton 5 milionë euro nga paga e futbollistit që do duhej ta pagunin deri në qershorin e vitit 2022./Lajmi.net