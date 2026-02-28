“Nuk kisha as idenë çfarë ka ndodhur jashtë BBVK”, Londrimi falënderon fansat pas finales

Pas përfundimit të finales së BBVK, Londrim Mekaj ka shpërndarë një video në Instagram, ku ndau emocionet e para dhe mirënjohjen ndaj fansave të tij. “Isha totalisht i pa informuar për atë që ka ndodhur jashtë,” tha ai, duke treguar se mesazhet e panumërta dhe videot e ndjekësve e kanë prekur shumë. I mbushur me…

ShowBiz

28/02/2026 14:28

Pas përfundimit të finales së BBVK, Londrim Mekaj ka shpërndarë një video në Instagram, ku ndau emocionet e para dhe mirënjohjen ndaj fansave të tij.

“Isha totalisht i pa informuar për atë që ka ndodhur jashtë,” tha ai, duke treguar se mesazhet e panumërta dhe videot e ndjekësve e kanë prekur shumë.

I mbushur me emocione dhe ende duke përpunuar fitoren, Londrimi premtoi: “Mezi po pres me ju pa, me ju përqafu… shihemi shumë shpejt. Ju kam shpirt!”

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Londrimi vjen me reagimin e parë në rrjetet sociale, zbulon diçka

February 28, 2026

Londrimi shpallet FITUES I “BBVK 4”

February 27, 2026

Londrimi i bindur: Unë do të fitoj Big Brother VIP Kosova

February 27, 2026

Hygerta debuton në “Fadil Vokrri”, shënon gol nga penaltia

Lajme të fundit

Clinton pyetet për foton në vaskë me ujë...

Udhëheqësi i Kanadasë mbështet aksionin e SHBA-së në Iran

Franca kërkon takim urgjent të OKB-së pas sulmeve...

Kryeministri australian: Australia është me popullin iranian