“Nuk kemi marrëveshje me opozitën me na zgjat kaq shumë mandatin” – Murati ironizon pak para seancës së 37-të konstituive Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati sot para Kuvendit ku edhe janë mbledhur organizata të shoqërisë civile, është deklaruar shkurtë. Ai ka folur me ironi për opozitën para tyre. “Për besë nuk kemi marrëveshje me opozitën që me na zgjatë kaq shumë mandatin. S’di pse”, tha ai.