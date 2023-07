‘Nuk kam pushuar së qari’ – i përgjigjet nëna biologjike e Dele Allit intervistës ‘zemërthyese’

Nëna biologjike e Dele Allit tha se ajo “nuk e kishte idenë” se mesfushori i Everton ishte ngacmuar si fëmijë deri në intervistën e tij javën e kaluar.

Reprezentuesi anglez zbuloi se ishte ngacmuar nga një mik i nënës së tij kur ishte gjashtë vjeç në një intervistë emocionale me Gary Neville.

Dele, 27 vjeç, u transferua me Alan dhe Sally Hickford kur ishte 12 vjeç dhe i referohet çiftit si nëna dhe babai i tij birësues. Ai nuk ka më kontakte me prindërit e tij biologjikë.

“Nuk kam mundur të ndalem së qari që kur dëgjova djalin tim të përshkruante abuzimin që pësoi kur ishte fëmijë. Nuk e kisha idenë se ai ishte ngacmuar”, tha nëna e tij e gjakut për The Sun.

“Më vjen shumë keq. Më thyhet zemra të mendoj se dikush që kam lejuar të hyjë në shtëpinë time mund të ketë tradhtuar besimin tim në mënyrën më të keqe të mundshme. Nuk mund ta them me fjalë se sa i mërzitur jam. Nuk kam më kontakt me djalin tim – dhe vetëm shpresoj se do të kem mundësinë ta shoh përsëri.”

Ish-ylli i Tottenham shkoi në detaje të mëtejshme rreth edukimit të tij, i cili përfshinte shitjen e drogës në moshën 8-vjeçare dhe varjen nga një urë nga një burrë në moshën 11-vjeçare.

“Unë nuk kam folur për kaq shumë, për të qenë i sinqertë. Dua të them, mendoj se ka pasur disa incidente që mund t’ju japin një kuptim të shkurtër,” tha ai.

“Pra, në moshën gjashtë, unë u ngacmova nga shoqja e mamasë sime, e cila ishte shumë në shtëpi. Mamaja ime ishte një alkoolike, dhe kjo ndodhi në gjashtë. Më dërguan në Afrikë për të mësuar disiplinën dhe më kthyen. ”

Dele u shfaq si një nga perspektivat më të nxehta të Anglisë te Spurs, por karriera e tij që atëherë ka rënë në rënie dhe ai u shit te Everton në 2022.

Koha e tij në Toffees nuk shkoi mirë, megjithatë, pasi ai përfundimisht u huazua te Besiktas verën e kaluar, duke u paraqitur 15 herë për gjigantët turq për shkak të problemeve të lëndimeve.

Dele kaloi gjashtë javë në një klinikë rehabilitimi në Shtetet e Bashkuara deri në qershor dhe tani është kthyer në Everton ndërsa përgatiten për sezonin e ardhshëm të Premier League. Harry Kane ka qenë ndër ata që kanë shprehur mbështetje për lojtarin që nga intervista e tij e guximshme me Neville./Lajmi.net/