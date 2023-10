“Nuk kam për bukë”, ish-gjyqtari tregon se si e dënoi vetëm me 3 buaj burg hajnin që vodhi në supermarket Të moshuarit nuk pritojnë që të shpalosin rrugëtimet e tyre të së kaluarës. Kështu ndodhi edhe së fundi, kur para mikrofonave të lajmi.net doli edhe një ish-gjykatës, aktualisht në pension. Me profesion jurist, ai i tregonte gazetarit të bëmat e së kaluarës, ndërsa me siguri se foli edhe dënimet e shqiptuara. Është interesant fakti se,…