Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

Një zjarr ka përfshirë disa lokale në afërsi të stacionit të autobusëve në Prizren. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka bërë të ditur mbrëmë se nga zjarri që ka përfshirë disa lokale në Prizren nuk ka persona të lënduar. “Më datë 19 dhjetor 2025, pas orës 23:00, është raportuar një zjarr…

Lajme

20/12/2025 08:52

Një zjarr ka përfshirë disa lokale në afërsi të stacionit të autobusëve në Prizren.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka bërë të ditur mbrëmë se nga zjarri që ka përfshirë disa lokale në Prizren nuk ka persona të lënduar.

“Më datë 19 dhjetor 2025, pas orës 23:00, është raportuar një zjarr në afërsi të Stacionit të Autobusëve në Prizren. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e policisë dhe zjarrfikësit. Zjarri ka përfshirë disa lokale të qendrës tregtare të njohur si “Te Shtrumfat”, duke shkaktuar dëme materiale. Deri më tani, përveç dëmeve materiale, nuk ka të raportuar persona të lënduar”, tha Bytyqi.

Ndërkohë, mediumet lokale në Prizren kanë publikuar pamjet nga zjarri i mbrëmshëm

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Sot mbyllet afati për aplikim për akreditim të vëzhguesve dhe mediave

December 20, 2025

Armëmbajtje pa leje në Istog, policia konfiskon dy pistoleta dhe municion

Lajme të fundit

Sot mbyllet afati për aplikim për akreditim të vëzhguesve dhe mediave

E rëndë: Dalin pamjet e momentit kur ekzekutohet...

Armëmbajtje pa leje në Istog, policia konfiskon dy pistoleta dhe municion

Serbia vazhdon t’i mbajë të bllokuara fondet për...