​Nuk ka premtime konkrete për kërkesat e FSSHK-së, nesër takim i ri me Vitinë Pas protestës së sotme së sotme të profesionistëve shëndetësorë para Kuvendit të Kosovës, përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë janë takuar me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia. Takimi ka përfunduar pa rezultate konkrete, por ministri Vitia ka premtuar se nesër do të mbajnë edhe një takim, ka thënë kryetarja e Federatës Sindikale e Shëndetësisë së…