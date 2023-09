“Nuk ka pare at hero që na e pagun”, qytetarët me konsiderata të larta për heroin Afrim Bunjaku: Ndarjen 50 mijë euro për familjen e tij e shohin me skepticizëm Të dielën e 24 shtatorit terroristët serbë në Banjskë të Zveçanit vranë policin kosovar Afrim Bunjaku. Ai u varros me nderime të larta dhe me ceremoni shtetërore, dhe krahas kësaj nga presidentja Vjosa Osmani u shpall “Hero i Kosovës”. Krahas gjithë kësaj, Qeveria e vendit ndau 50 mijë euro për familjen e policit tani më…