“Nuk mund të arrihet pa përfshirjen e drejtpërdrejtë të Presidentit Biden”, kështu të paktën raportohet të kenë thënë burime të ndryshme për The Pavlovic Today.

Beogradi dhe Prishtina mund të kenë ndërmjetësuar një “zgjidhje të pjesshme” në lidhje me ID-të. Sipas burimeve me të cilat ka folur The Pavlovic Today, presidenti serb Aleksandar Vuçiq mund të flasë më shumë për këtë në konferencën e tij për shtyp të shtunën në Beograd, përcjell lajmi.net.

Një “zgjidhje e pjesshme” për ID-të, shpjegojnë burimet, mund të ulë tensionet ekzistuese për disa javë, por është ende larg zgjidhjes që të gjithë shpresojnë. Të premten, duke folur për The Pavlovic Today, Richard Grenell doli me një ide specifike se si Shtëpia e Bardhë Biden mund të lëvizë gjilpërën në ndërmjetësimin e marrëveshjes midis Beogradit dhe Prishtinës.

“Nëse njohja e targave është shumë e vështirë tani, atëherë kërko që të nisë njohja e ID-ve”, ndau Grenell këshillën e tij për Presidentin Biden.

“Kurti, pa asnjë dyshim, do të ecë përpara me pararegjistrimin e targave më 1 shtator 2022, por nëse nuk vendos ndalimin në targat “KM” deri në tetor, ka afat 60 ditë për të gjendet një zgjidhje për targat”, ka thënë një tjetër burim i njohur me mendimin e kryeministrit Kurti.

Nëse një zgjidhje për letërnjoftimet, të paktën e pjesshme, jepet para 1 shtatorit 2022, atëherë “i njëjti model mund të aplikohet edhe për targat” sipas burimit me njohuri të drejtpërdrejtë të negociatave Serbi-Kosovë.

Mundësia e kësaj zgjidhjeje të pjesshme paraqet një ndryshim të madh në tendencën e negociatave Serbi-Kosovë. Bisedimet më të fundit midis Beogradit dhe Prishtinës panë një bllokim në dukje të pashmangshëm dhe u zbeh shpresa për zgjidhje të pranueshme reciprokisht. Tani, megjithatë, sipas burimeve tona, një optimizëm i kujdesshëm mbizotëron në mesin e atyre që janë përfshirë në bisedimet Serbi-Kosovë – megjithatë, për të dyja palët, një hap i vërtetë dhe solid në drejtimin e duhur ende duket si një hap shumë larg.

Zgjidhja e pjesshme, e cila pritet të shpallet që nesër, do të ishte vetëm një ndalesë dhe nuk do të bënte asgjë për të zgjidhur çështjet themelore që nxisin situatën e rrëmujshme. Burimet tona thonë se kjo vetëm do të “vonojë krizën e afërt” deri në tetor.

Burime në Bruksel, të cilët gjithashtu ranë dakord të bisedojnë me The Pavlovic Today, thanë se ekziston një “presion i madh ndërkombëtar” për të “zvarritur krizën” për një ose dy muaj.

Ata që kanë njohuri të drejtpërdrejta për gjendjen e lojës në bisedimet Serbi-Kosovë zbuluan se raundi tjetër i bisedimeve të drejtpërdrejta të nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Vuçiç “nuk do të ndodhë së shpejti”.

Edhe nëse do të mund të bënte ndryshimin, SHBA duket se heziton të ndërhyjë dhe të ndërhyjë. Një burim në DC tha se kjo është për shkak se “SHBA nuk dëshiron ndonjë konfrontim me gjermanët”, duke shtuar se Escobar u dërgua në Beograd dhe Prishtinë për të “fikur një zjarr të menjëhershëm” pasi

“askush nuk dëshiron të merret” me një flakërim në Ballkan, ndërkohë që në Ukrainë po vazhdon një luftë e nxehtë dhe një klimë e përgjithshme tensioni gjeopolitik.

Por burimet nga delegacionet kanë theksuar se është e nevojshme përfshirja e fortë e SHBA-së dhe më tej, se pavarësisht rezervës së tyre zyrtare, Departamenti Amerikan i Shtetit po e ndjek situatën nga afër. Një burim nga një prej delegacioneve ka thënë se Departamenti i Shtetit është “në dijeni dhe e di se përfshirja e drejtpërdrejtë e SHBA-së është e nevojshme dhe e domosdoshme”.

Një burim tjetër ishte edhe më i drejtpërdrejtë. “Nuk do të ketë asnjë zgjidhje gjithëpërfshirëse në lidhje me Kosovën pa një angazhim aktiv të SHBA-së në nivelin më të lartë të qeverisë amerikane”, thanë ata për The Pavlovic Today.

Hendeku në të kuptuarit

Duke reaguar ndaj komentit të Zëvendës Ndihmës Sekretarit Gabriel Escobar, të bërë në Beograd për mediat lokale serbe N1, se serbët duhet të “largohen nga narrativa se Kosova është Serbi”, një burim që pranoi të fliste për The Pavlovic Today në kushte anonimiteti tha se Deklarata e Escobar-it “ilustron hendekun në të kuptuarit e statusit të Kosovës ndërmjet administratës serbe dhe asaj amerikane”.

Ky hendek, ekziston edhe mes SHBA-së dhe OKB-së, ku “Serbia është anëtare, duke përfshirë edhe territorin e Kosovës, sipas Rezolutës 1244 të OKB-së”. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njohën zyrtarisht Kosovën si shtet të pavarur më 18 shkurt 2008, por Kosova deri më tani nuk e ka arritur statusin e anëtarit të plotë në Kombet e Bashkuara.

Burimi tha se Serbia po “respekton vetëm integritetin territorial të vendit të saj” dhe theksoi se Serbia ka respektuar “integritetin territorial të çdo vendi tjetër në çdo rast tjetër në çështjet globale”.

Deklarata e Escobar-it të bërë në Beograd, komuniteti serb në Kosovë e konsideroi “të lënduar” “të pavëmendshëm” dhe “mizor” duke pasur parasysh se ata ndjejnë një lidhje të thellë historike dhe kulturore me Kosovën dhe faktin se “nuk ka konsensus ndërkombëtar që Kosova është e pavarur nga Serbia. .”

Për ata serbë, identiteti i tyre kulturor me Kosovën “nuk është një narrativë” siç pretendon Escobar, “por një fakt historik”. /Lajmi.net/