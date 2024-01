“Nuk ka burra” – Ku po do me dalë Shqipja?: Habit me akuzat e saja drejtuar kolegëve brenda shtëpisë Në prajmin e sontëm Shqipja pati përlasje me shumë nga banorët Ajo u përplas edhe me aleatët e saj të dikurshëm, pra me Ardin dhe Mirdonin, shkruan lajmi.net. Deri sa po i kundërvihej dyshes, sipas saj brenda asaj shtëpie nuk ka “burra”. “Nuk ka burra o Din, unë prandaj them që nuk ka burra”, tha…