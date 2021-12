“Nuk jam ulur kurrë me armë në tavolinë” – Agjenti karizmatik, Raiola mbron metodat e tij të transferimeve

Agjenti është përballur me kritika për mënyrën se si ai e bën biznesin e tij, por ai pretendon se nuk ka bërë asgjë të keqe.

Mino Raiola ka mbrojtur mënyrën në të cilën ai e bën biznesin e tij si një nga agjentët kryesorë në futbollin botëror, me italianin që theksoi se “asnjëherë nuk është ulur me armë në tryezë në negociata”.

Raiola, i cili ka Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba dhe Erling Haaland në librat e tij, është përballur me kritika për shtrëngimin e dorës së shitësve hezitues dhe ofrimin e shpërqendrimeve të padëshiruara për klientët.

Megjithatë, ai nuk ka asnjë problem me metodat e tij dhe pretendon se ka vepruar vetëm në interesin më të mirë të atyre që i besojnë atij për të menaxhuar karrierën e tyre të lojës.

Raiola i tha ‘Sport1’: “Jam gati të shkoj në luftë për lojtarët e mi. Unë jam gati të bëj gjithçka, siç do të bëja për djemtë e mi.

“Drejtorët sportivë më urrejnë? Si ka ardhur? Unë kurrë nuk jam ulur me armë në tryezë në negociata. Unë thjesht e di shumë mirë se çfarë vlere kanë lojtarët e mi dhe çfarë kanë nevojë klubet.

“Nëse më urrejnë, atëherë është komplimenti më i madh për mua. Atëherë unë jam duke bërë diçka mirë. Nëse ata thoshin “është mirë që Raiola e këshillon lojtarin, do të jetë e lehtë për ne”, atëherë do të kisha një problem.”

Ai shtoi: “I dua argumentet. Më pëlqen kur krijoj një strategji dhe e përdor atë për të kapërcyer homologun tim.

“Nuk do të më shihni kurrë me kostum dhe kravatë. Nuk jam unë. Unë jam i trashë dhe i shkurtër. Njerëzit më nënvlerësuan për një kohë të gjatë dhe më thoshin: ‘Si duket ai? Ai as nuk mund të vishet siç duhet’. Ky ishte shansi im. Tani të gjithë kanë respekt për mua.”

Mund të ketë më shumë argumente për Raiolën, me sulmuesin e Dortmundit, Haaland, një nga asetet më të çmuara në futbollin botëror.

Norvegjezi fantastik është lidhur shumë me Real Madridin dhe Manchester Unitedin, me përfaqësuesin e tij tashmë duke filluar procesin e planifikimit të dritareve të ardhshme të transferimeve.

Raiola tha: “Ne kemi ide të qarta se ku duhet të shkojë Erling dhe sigurisht që ne shikojmë se çfarë ka për të ofruar tregu. Unë do të isha një këshilltar i keq nëse nuk do ta bëja.

“Ne mund të ndikojmë në treg me një lojtar si Erl. Ne nuk jemi të ndikuar nga tregu. Ne e dimë këtë.

“Kam ndryshuar tregun e transferimeve me lojtarët e mi. Ne konsulentët kemi krijuar një lojë të dytë krahas futbollit: calciomercato [italian për tregun e transferimeve]. Tani flasim për një lojë dy ditë në javë dhe pesë ditë për transferime.

“Ndoshta drejtorët sportivë më urrejnë. Unë vetë nuk e urrej askënd. Unë thjesht bëj punën time”, ka deklaruar Raiola. /Lajmi.net/