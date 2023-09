“Nuk iu ndahen grekëve”, Gërvalla takon kryediplomatin helen: Thotë se Greqia është akter kryesor në rajon Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, është takuar me homologun e saj grek, Giorgos Gerapetritis. Ministrja Gërvalla ka thënë se Greqia është një akter kryesor në rajon, me të cilën Kosova ndan një gamë të gjerë vlerash e qëllimesh. Ajo ka shtuar se me kreun e diplomacisë greke kanë diskutuar për raportet…