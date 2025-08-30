Nuk i’u bind urdhërit, zyrtarë policorë ushtrojnë dhunë fizike ndaj një qytetari në Prizren
Një video e publikuar në rrjete sociale tregon një rast ku zyrtarë policorë kanë ushtruar dhunë ndaj një qytetari.
Sipas videos së publikuar nga “Jepi Zë”, thuhet se e tëra ka ndodhur vetëm pse qytetari kishte parkuar veturën në vend të palejuar.
Pamjet tregojnë momentin kur së paku tre zyrtarë policorë fillimisht fjalosen me qytetarin, e në ndërkohë, në tentim për ta arrestuar atë, edhe ushtrojnë dhunë fizike ndaj tij.
Të njëjtit në fund i vihen edhe prangat.