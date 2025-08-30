Nuk i’u bind urdhërit, zyrtarë policorë ushtrojnë dhunë fizike ndaj një qytetari në Prizren

Një video e publikuar në rrjete sociale tregon një rast ku zyrtarë policorë kanë ushtruar dhunë ndaj një qytetari. Sipas videos së publikuar nga “Jepi Zë”, thuhet se e tëra ka ndodhur vetëm pse qytetari kishte parkuar veturën në vend të palejuar. Pamjet tregojnë momentin kur së paku tre zyrtarë policorë fillimisht fjalosen me qytetarin,…

30/08/2025 17:15

Një video e publikuar në rrjete sociale tregon një rast ku zyrtarë policorë kanë ushtruar dhunë ndaj një qytetari.

Sipas videos së publikuar nga “Jepi Zë”, thuhet se e tëra ka ndodhur vetëm pse qytetari kishte parkuar veturën në vend të palejuar.

Pamjet tregojnë momentin kur së paku tre zyrtarë policorë fillimisht fjalosen me qytetarin, e në ndërkohë, në tentim për ta arrestuar atë, edhe ushtrojnë dhunë fizike ndaj tij.

Të njëjtit në fund i vihen edhe prangat.

