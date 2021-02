Nuk i përballoi goditjet, ky është momenti kur kundërshtari i Florian Markut dorëzoi meçin

Florian Marku ka arritur të fitojë duelin ndaj Rylan Charlton në kuadër të “Weltherweight”, transmeton lajmi.net.

Dueli ishte i barazpeshuar, ku në fakt Charlton u duk tejet i rrezikshem duke nokautuar Markun në raundin e gjashtë. Marku vazhdoi me planin e tij dhe u kundërpërgjigj.

Kundërpërgjigja e shqiptarit erdhi në raundin e tetë pas një kombinimi fantastik ku Charlton nuk mundi të përballojë më ndeshjen, kështu që ekipi i tij hodhi peshkirin në ring si shenjë e dorëzimit.

Kjo është fitorja e tetë e Markut në karrierën e tij profesionale në boks.

Këtu mund të shihni momentin kur Charlton dorëzon ndeshjen ndaj Markut./Lajmi.net/

What a fight!

The Albanian King wins it in the 8th. @FlorianMarku92 🇦🇱👑 pic.twitter.com/ATrnbJye5z

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 20, 2021