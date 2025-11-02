“Nuk i nënshtrohemi pazareve politike” – LDK në Vushtrri kundër marrëveshjeve jashtë vendimeve të Kryesisë Qendrore
Kryesia e Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtrri ka dalë me qëndrim kundër çdo marrëveshjeje që bie ndesh me Statutin e partisë dhe me vendimet e Kryesisë Qendrore.
Deputetja e LDK-së, njëherësh anëtare e Kryesisë Qendrore dhe nënkryetare e Degës në Vushtrri, Rreazara Krasniqi, ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se së bashku me ish-kryetarin e Degës, dr. Hysni Gërguri, ka zhvilluar një takim me strukturat lokale të partisë për të analizuar situatën politike të krijuar.
Ajo ka theksuar se nga takimi u shpreh qëndrim i qartë dhe i bashkuar se:
“Çdo veprim apo marrëveshje politike që bie ndesh me Statutin e LDK-së dhe me vendimet e Kryesisë Qendrore është i papranueshëm dhe nuk përfaqëson qëndrimin e LDK-së në Vushtrri.
LDK në Vushtrri nuk i nënshtrohet pazareve politike, as marrëveshjeve të bëra në kundërshtim me interesin e qytetarëve.
LDK do të jetë gjithmonë në mbrojtje të interesave të qytetarëve të Vushtrrisë, të zhvillimit e të dinjitetit të saj, jo pjesë e kalkulimeve që dëmtojnë qytetin tonë dhe strukturat tona.
LDK qëndron fuqishëm për qytetarët, për Vushtrrinë, për Kosovën!"