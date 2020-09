Nuk ”i ndahet”- Kush është futbollisti i huaj që është fiksuar keq pas Kejvinës?

Kejvina Kthella merr gjithmonë vëmendjen me paraqitjen e saj. Modelja e mirënjohur shqiptare është shumë aktive në rrjete sociale, ku shpesh ndan fotografi mjaft provokative.

Ajo ndiqet nga një numër i madh njerëzish në rrjetet sociale, ndërsa herë pas here ndanë edhe foto “hot” me ndjekësit e saj. Edhe pse verës po i vjen fundi ajo nuk ka bërë mend që t’i ndalë pushimet apo edhe pozat me bikini.

Së fundmi, ish-velina ka postuar disa foto dhe video ku si gjithmonë duket joshëse dhe e kuruar deri në detaj dhe sigurisht që ka marrë një feedback shumë pozitiv nga fansat. Mirëpo si në fotot e fundit ashtu edhe në shumë posime të tjera të modeles bukuroshe, ne të inlife kemi vënë re një fans të zjarrtë të saj.

Sigurisht që Kejvina ka shumë fansa dhe ndjekës, por personi në fjalë është futbollist.

Bëhet fjalë për 40-vjeçarin Mohammadou Idrissou, i cili luan ende futboll, por para disa viteve ka luajtur me ekipe të njohura të kampionatit gjerman si Hannover, Freiburg, Frankfurt, Borussia

Mönchengladbach, madje numëron dhe shumë prezenca me kombëtaren e Kamerunit.

Idrissou i cili është i martuar dhe ka dy fëmijë, nuk lë postim të Kejvinës pa komentuar, qofshin emoji me sytë zemra apo flakë, mirëpo bukuroshja nuk ia ka kthyer ndonjëherë komentin.

Më poshtë do ju tregojmë disa nga fotot ku ai ka shprehur pëlqimin për modelen shqiptare.