Nuk i mjaftuan kritikat për prokuroritë, ministrat e Kurtit si të koordinuar “i sulen” sot Gjykatës Kushtetuese

Qeveria e drejtuar nga kryeministri Albin Kurti me një përbërje prej shumë ministrave duket se nuk i kanë punët aspak mirë me Gjykatën Kushtetuese.

Ministrat e Kurtit sikur të jenë marrë vesh me njëri-tjetrin sot kanë filluar ditën me kritika ndaj kësaj gjykate.

Si fillim, ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati pati kritika ndaj Kushtetuese që sipas tij e ka vonuar ripublikimin e aktgjykimit të plotë për Ligjin e Pagës Minimale.

Murati tha se janë me dhjetëra, mijëra të punësuar të cilët presin tash e një vit për hyrje ën fuqi të këtij Ligji, e me të edhe rritjen e pagës së tyre.

“Aktgjykimi i plotë për Ligjin për Pagën Minimale ende nuk është publikuar, megjithëse ka kaluar më shumë se një muaj që nga publikimi i njoftimit nga Gjykata Kushtetuese që konstaton se Ligji për Pagën Minimale nuk bie ndesh me Kushtetutën.Janë me dhjetëra mijëra të punësuar që po e presin tash e një vit hyrjen në fuqi të këtij ligji, e me të edhe rritjen e pagës së tyre.Sikur të mos mjaftonte vonesa prej 11 muajsh përgjatë shqyrtimit, ligji ende nuk është në fuqi për shkak të mos-publikimit të aktgjykimit të plotë”, shkroi Murati.

E menjëherë pas tij ka reaguar edhe ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu.

Ajo madje ka pyetur se edhe sa ditë të tjera i duhen Gjykatës Kushtetuese.

Haxhiu tha se kanë kaluar më shumë se një muaj nga njoftimi i Gjykatës për Ligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin e Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, por ende nuk është publikuar aktgjykimi i plotë. Ajo tha se këto vonesa vazhdojnë të jenë goditja e radhës ndaj qytetarëve.

“Edhe sa ditë të tjera i duhen Gjykatës Kushtetuese?Kanë kaluar më shumë se një muaj nga njoftimi i Gjykatës Kushtetuese për Ligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme por ende nuk është publikuar Aktgjykimi i plotë.Rrjedhimisht, po bëhen 518 ditë prej kur Gjykata e ka në trajtim këtë reformë të rëndësishme.Vonesat e tilla vazhdojnë të jenë goditja e radhës ndaj reformës dhe qytetareve”, shkroi ajo, transmeton lajmi.net.

Duhet përkujtuar që ministrat e Kurtit vazhdimisht kanë pasur kritika ndaj sistemit të drejtësisë në vend.

Madje së fundi, ministrja Haxhiu ka pasur edhe deklarata të shumta me vërejte drejtuar Prokurorive e gjykatave.

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka kritikuar Gjykatën Kushtetuese për mosrespektim të afatit kohor për t’i trajtuar ligjet që po dërgohen në këtë institucion.

Në takimin e Këshillit për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut të enjten, ajo ka thënë se vettingu, që është ndër reformat kryesore në drejtësi, është në pritje qe 10 muaj për mendimin e Gjykatës Kushtetuese.

“Sa i përket çështjes së sundimit të ligjit ne kemi ndërmarrë disa veprime, në këtë rast fatkeqësisht vettingu në sistemin e drejtësisë, që është një nga reformat kryesore ende pret për mendim të Gjykatës Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese e ka me ligj dy muaj afatin për t’i trajtuar ligjet që kontestohen nga Kuvendi i Kosovës. Por në ligjet e ndjeshme dhe as një ligj tjetër gjykata nuk e respekton këtë afat kohor. Pra dy muaj e ka me ligj në anën tjetër për vettingun e presim që 10 muaj, për byron për konfiskimin e pasurisë po ashtu presim që 10 muaj, Këshillin Prokurorial e ka shpallur të pa vlefshëm dhe e kemi pritur 9 muaj. Kjo tregon që Gjykata Kushtetuese nuk është në ndjeshmërinë e njëjtë siç janë qytetarët e Kosovës të cilët mezi presin jetësimin e këtyre formave”, pati thënë Haxhiu.

E ditë më parë kryeministri Kurti kritikoi Prokurorinë Speciale, teksa tha se prej 10 muajsh nuk ka ngritur aktakuzë ndaj kryekriminelit serb, Milan Radojiciq, por i mjaftuan pak orë për të ftuar ministren Haxhiu në intervistim për disa publikime në Facebook.

Siç duket marrëdhëniet e “acaruara” të Qeverisë Kurti ndaj Prokurorive dhe Gjykatave në vend nuk kanë të ndalur dhe se situate veçse vjen e bëhet edhe më e rëndë./Lajmi.net/