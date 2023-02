Nuk i flet Luizit, Ermiona këshillon Kiarën të pajtohet me të Luizi dhe Kiara nuk po kalojnë momente të mira në “BBVA”. Kiara është ajo e cila nuk komunikon me Luizin, pasi ky i fundit i ka prishur asaj një lojë, shkruan lajmi.net. Pas këtij distancimi, Luizi ka deklaruar se do të jetë pasiv në lojën e tij. View this post on Instagram A…