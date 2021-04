“Deklaratë e kotë populiste, që është i njohur për këso deklaratash që lëshon në opinion”, tha ai, përcjell Periskopi.

Edhe analisti tjetër Ibrahimi tha në Klan se është deklaratë e kotë.

“Zoti Abazi po mundohet me qenë relevant, po cka kanë me të bë Lista Serbe ose PDK-ja kur nuk ke vota me zgjedhë presidentin. Ku janë përpjekjet tua për ta gjetë edhe një votë”.