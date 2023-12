“Nuk hahet me dy lugë”, Anita nuk i beson dashurisë së Lumit Lumi dhe Kaderi janë çifti më i përfolur i momentit. Dashuria mes tyre nuk po besohet shumë shkaku i raportit të Lumit me Albyn pak ditë më parë. “Nuk hahet me dy lugë”, i tha Anita Lumit. Lumi tha se ai është i dashuruar plotësisht në Kaderin. /Lajmi.net/