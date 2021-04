Nuk fshihen më, Rita Ora filmohet në çaste intime me të dashurin e ri

Rita Ora u filmua në momente private me Taika Waititin, në Drag Race Down në premierën e RuPaul, para se të largoheshin së bashku nga vendi i ngjarjes.

Këngëtarja e shqiptare e muzikës pop 30 vjeçe, dhe regjisori i Thor, i lindur në Zelandën e Re, 45 vjeç, u panë bashkë komod të premten në mbrëmje ndërsa ndoqën premierën Stan të DraP Race Under RuPaul në Shtëpinë e Operës së Sidnejt, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Dyshja dukej shumë komod brenda vendit të ngjarjes dhe Daily Mail Australia zbulon se çifti u fut në vend pasi shmangu tapetin e kuq në një përpjekje për të ndaluar fotografimin së bashku.

Ndërsa prisnin fillimin e ngjarjes, Rita dhe Taika biseduan nga afër së bashku, duke pëshpëritur në veshët e njëri-tjetrit ndërsa këngëtarja u shfaq duke vënë dorën në shpatullën e Taikas.

Më vonë, këngëtarja dhe kineasti u përpoqën të largoheshin fshehurazi së bashku ndërsa ata vrapuan shpejt nga vendet e tyre.

Jashtë, Taika vuri një dorë butësisht në kurriz të Ritës ndërsa ata qëndronin krah për krah, dukej vërtet komod.

Taika u largua për pak kohë për të marrë një telefonatë ndërsa Rita priti para se çifti të shkonin së bashku.

Pavarësisht se dukej mjaft e turpshme nga kamera në shëtitje, Rita ishte e veshur për të bërë përshtypje në një këmishë të bardhë me dantella, me mëngë me një xhaketë me print leopardi.

Këngëtarja e hitit “How We Do” shtoi një palë xhinse të bardha të ngushta në pamje dhe zgjodhi vathë dhe një numër unazash si aksesorë.

Ndërkohë Taika ishte veshur me një kostum blu, me një këmishë dhe kravatë të bardhë.

Shëtitja është e fundit në një seri takimesh mes çiftit, të cilët nuk kanë pranuar të komentojnë mbi thashethemet e vazhdueshme të romancës.

Rita kohët e fundit dërgoi fansat në një furi thashethemesh kur ndau një foto me Taikan në Instagram. /Lajmi.net/